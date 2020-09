Mt 21, 28-32 - Catherine Ploquin

Quel est votre avis ?



Dans ce passage, Jésus interroge, il interroge les pharisiens, les scribes, les anciens, les biens pensants, persuadés de tout bien faire pour suivre Dieu.



Lequel des deux a fait la volonté de son Père ?

Celui qui répond je ne veux pas. Mais qui s’étant repenti y va.

Où celui qui répond j’y vais. Mais qui n’y va pas.



La réponse semble évidente, même pour les pharisiens. Oui, c’est le premier qui a fait la volonté du Père.



Et pourtant. Cette parabole les renvoie à leur propre attitude, à leurs propres jugements.

Jésus leur répond « Amen, je vous le déclare, les publicains et les prostituées vous précèdent dans le Royaume de Dieu. »



Il n’y a qu’un seul signe d’appartenance au Royaume : faire la volonté de Dieu. La foi n’est pas d’abord un penser juste, être des bien-pensants, mais un agir juste, écouter, aimer, se laisser toucher par l’appel de Dieu. Même si la réponse est parfois chaotique. Et croire en la fidélité de Dieu toujours là, se repentir et repartir avec lui. On peut changer de vie, même après avoir d’abord dit non.



Je suis peut-être à la fois le premier fils et le second.

Parfois, à cet appel qui m’est adressé personnellement, je réponds je ne veux pas. Je refuse. Et j’ose changer, me risquer à la suite de Jésus.

Parfois, je réponds j’y vais et je ne bouge pas.



Seigneur, je te présente mes intentions changeantes, mes contradictions, mais aussi mon désir de te suivre.

Donne-moi d’entendre la parole que tu me dis aujourd’hui.

Aide-moi à me repentir, à me relever, à repartir quand je suis dans le refus. A croire en ta fidélité, en ta miséricorde.



Donne-moi la grâce de te reconnaître, de te suivre, d’être fidèle à ta volonté.