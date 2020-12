Mt 21, 28-32 - Père Frédéric-Marie Lauroua

« Un homme avait deux fils… » Une autre parabole met en scène deux fils bien différents celle du fils prodigue. Certainement pas pour une représentation binaire du monde, le bon et le méchant, mais au contraire comme le rappel que nous-mêmes sommes divers et souvent contraires et que dès lors exiger ou prétendre l’uniformité c’est s’éloigner de la vie. Ici comme dans la parabole du fils prodigue, deux fils différents dans leurs réactions. Paradoxalement come souvent dans l’évangile, le premier dit non mais finalement à l’opposé de la radicalité apparente du refus, il est resté ouvert à la demande. Il a dit « Non », mais son changement d’avis témoigne qu’il avait écouté et pris en compte ce que lui a dit son père. Le second dit « Oui » comme s’il avait accueilli et pris en compte la demande mais la suite prouve le contraire. Il n’avait dit Oui que pour se libérer du demandeur tout en sachant qu’il n’en ferait rien. Ainsi non seulement chacun des fils représente une certaine manière de répondre mais encore témoigne que dans sa propre réponse se tient une autre dualité. On pourrait l’exprimer de différentes manières, comme par exemple la différence entre nos paroles et nos actes ou encore la dissimulation derrière la parole d’une intention contraire qui s’appelle le mensonge ! Le premier dit Non mais son cœur ne dit pas absolument Non ! Le second dit Oui, et son cœur n’a jamais eu l’intention de dire Oui. Le premier dit Non, par sincérité, peut-on supposer. Il dit ce qu’il pense et veut sur le moment, mais la vie le change et il accueille cette conversion. Le second ment et dissimule, avec lui le Non est d’autant plus inconvertible qu’il ment pour ne plus avoir à être sollicité. Finalement, par sa dissimulation, il dit bien plus non que le premier ! Il le dit définitivement, de manière calculée en mentant et en manquant de respect pour son père. A travers l’histoire de ces deux fils, entendons le devenir d’une vie qui peut changer nos non en oui et nous invite à ne jamais nous juger les uns les autres avant la fin car c’est toujours trop tôt ! Entendons encore le piège mortel de la dissimulation qui nous rend incapable de conversion !