Mt 21, 33-43, 45-46 - Père Antoine Galy

C'est une histoire que nous connaissons bien : celle d'une usurpation qui tourne au meurtre puis au châtiment des usurpateurs. Mais il nous faut être attentif à la finale : « les grands prêtres et les pharisiens avaient bien compris que Jésus parlait d'eux. » Ce refus de gérer avec respect les biens confiés, jusqu'au meurtre du fils, c'est leur refus. Et leur manière de se comporter vis à vis du peuple d’Israël qui leur a été confié ressemble à cela.

Peut-être cela interroge-t-il aussi la manière dont nous-mêmes avons géré le bien confié et l'église dont nous sommes. Cela concerne bien sur tous ceux qui sont membres de cette église et pas seulement les responsables. Qu'avons-nous fait de celui qui en est la pierre d'angle ? « Le Royaume de Dieu leur sera enlevé pour être donné à une autre nation qui lui fera produire du fruit. »

Le confinement où l'épidémie du COVID tient les hommes fait découvrir aux communautés chrétiennes les liens d'une fraternité plus concrète et plus exigeante. C'est sans doute que nous les avions oubliés. Voilà aussi que l'on parle d'une manière plus claire de tous ces laissés pour compte que cette période nous fait enfin voir : salaires et logements indignes, travail difficile où absent, étudiants en détresse, apparaissent sur les radars de nos société comme des question qu'il nous faut entendre.

A qui le Royaume de Dieu, le monde où nous sommes, sera-t-il donné, si nous-mêmes qui nous réclamons de Jésus pierre d'angle ne nous en soucions pas ? Oui, Jésus parle de nous et nous parle. Ne cherchons pas, comme les pharisiens, à lui échapper.