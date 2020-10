Mt 22, 34-40 - Jean-Claude Dupart

Quel est le plus grand des commandements ? La question posée à Jésus est piégée car en reconnaissant un commandement plus grand que les autres on relativise ceux-ci ; c’est ce que faisaient les pharisiens qui avaient des catalogues dans lesquels ils répertoriaient les commandements. Bienheureuse réponse de Jésus. Il saisit l’occasion pour initier ses auditeurs et nous aussi à une autre manière de voir la Loi ; celle d’une relation à une personne : Dieu lui-même. Invitation à passer de l’amour de la loi à la Loi de l’Amour. Le premier commandement c’est aimer Dieu de toute son cœur, de toute son âme, de tout son esprit, c'est-à-dire de tout son être. Et il va encore plus loin : il associe à ce commandement un second, qui lui est semblable, indissocié, sinon nous sommes des hypocrites disait St Paul dans sa lettre aux romains. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus ne dit pas : ce que l’autre fait pour toi, fais-le pour lui… ce serait retrouver la loi du talion : œil pour œil, dent pour dent. Il dit : tout ce que tu voudrais que l’autre fasse pour toi, fais le toi-même. Saint Augustin disait : « l’amour de Dieu et l’amour du prochain sont comme les pas que nous faisons sur la route du bonheur ». Voilà une Bonne Nouvelle pour chacun de nous aujourd’hui.