Mt 23, 1-12 - Père Antoine Galy

Jésus vient d'inviter les foules et ses disciples à ne pas imiter ceux qui disent mais ne font pas. Et il conclut son discours en affirmant : « le plus grand parmi vous sera votre serviteur. » Nous savons bien les beaux discours que nous faisons et les actes que nous posons. Nous savons la distance qu'il y a souvent des uns aux autres, et les incohérences qui sont nôtres, parfois jusqu'à l'hypocrisie. C'est facile d'avoir des exigences pour les autres ; encore faut-il les faire siennes et en vivre. Facile de prêcher la modestie et de vouloir toujours être reconnu et honoré. Facile de se faire donner des titres, plus difficile de vivre en frère.

En définitive pour Jésus la vraie grandeur de l'homme est dans sa manière de vivre la fraternité, la manière dont il se fait serviteur des autres. Aux disciples qui se disputaient pour savoir qui est le plus grand il dira exactement la même chose qu'ici. Et il les invitera à se faire serviteur en précisant : « je ne suis pas venu pour être servi mais pour servir. » Nous savons bien la manière dont il a accueilli les plus humbles, les malades, les possédés. Et que le service ultime il l'a rendu sur la croix. Là il nous a dit qu'il était possible d'être homme ainsi, jusqu'au bout de l'amour donné sans rien garder pour soi.

« Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ceux que l'on aime. » Il l'a dit, et il l'a fait.