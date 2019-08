Mt 23, 13-22

Non, ce texte d’Evangile n’est pas pour nous.

Scribes et pharisiens hypocrites : ce n’est pas nous. Nous leur ressemblons peut être un peu, mais nous ne sommes pas aussi hypocrites qu’eux !

Et pourtant …

Ouvrons nos oreilles, notre cœur pour oser entendre Jésus, qui s’adresse aussi à nous aujourd’hui.



« Vous fermez à clé le Royaume des cieux devant les hommes».

« Vous ne laissez pas d’entrer ceux qui veulent entrer ! »



Nous savons qu’il nous est difficile de vivre de l’Evangile, d’entrer dans le Royaume des cieux. Mais nous avons peut-être moins conscience que nous pouvons barrer l’entrée aux autres. Comme les pharisiens. Par légalisme aveugle, enfermés dans nos habitudes, nos règles, nos manières de faire … qui pour nous ne peuvent être que les bonnes !



Les pharisiens s’octroient une emprise sur les autres au nom de Dieu. « Insensés, aveugles» leur dit Jésus.

A force de vouloir suivre la loi scrupuleusement, aveuglement, les pharisiens ont inversés les valeurs. L’or, l’offrande deviennent plus importants que le temple, que l’autel, que Dieu. Et ils ne s’en rendent même pas compte !



Et pour moi, qu’est ce qui est le plus important ? Etre en règle ? Ou vivre guidé par l’amour de Dieu et de mon prochain ?



Quelles sont les pratiques, les paroles qui peuvent m’enfermer, qui peuvent enfermer l’autre, dans une attitude d’exécutant ?



Qu’est ce que je trouve le plus important : Ce que je fais, ce que j’apporte à Dieu, ou bien Dieu lui-même et tout ce qu’il me donne ?



Aide moi Seigneur à être attentif à l’essentiel, à discerner ce qui est le plus important

Guéris moi de mes formalismes, de mes aveuglements .

Fais que j’ai toujours le regard tourné vers toi.