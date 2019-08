Mt 23, 23-26 Catherine Ploquin et Pierre-Xavier Osdoit

Les pharisiens. Zélés pour Dieu, spécialistes de la loi. La loi prévoyait que chaque récoltant offre le dixième de la récolte au temple. Les pharisiens en rajoutent : la loi devra être appliquée aussi aux herbes : menthe, fenouil, cumin. Des pharisiens minutieux dans le détail et qui en viennent à oublier ce qui est le plus important : accomplir la justice, la miséricorde, la fidélité.



Souci de faire ce qu’il faut, comme il faut, d’être quitte, irréprochable, d’être en règle, d’être parfaits aux yeux des hommes.

« Vous filtrez le moucheron, et vous avalez le chameau !». Quelle image pour illustrer l’intransigeance, le scrupule des pharisiens et en même temps leur aveuglement.





« la justice, la miséricorde et la fidélité. Voilà ce qu’il fallait pratiquer sans négliger le reste.». Il ne s’agit pas de ne pas observer certaines règles, de prendre certaines résolutions. Mais ces exigences, ces commandements perdent de leur sens, si ils deviennent un but en soi, d’où on retire d’ailleurs une auto satisfaction, un faire-valoir par rapport aux autres, en oubliant que celui qui est premier c’est Dieu.

L’accomplissement de la volonté de Dieu n’est pas d’abord de faire telle ou telle chose, de suivre telle ou telle loi, mais de vivre la justice, la miséricorde, la fidélité.



Vivre la justice, la miséricorde, la fidélité … Cela veut dire quoi pour moi aujourd’hui ? dans ma vie ?



Je me présente à toi Seigneur tel ce que je suis, ce que je montre au dehors, ce que je suis au-dedans.

Donne-moi Seigneur d’avoir le courage de faire la vérité dans ma vie.

Donne-moi de ne pas être aveuglé par les « il faut faire », « il faut dire », mais de pratiquer la justice, la miséricorde, la fidélité.

Toi qui me connais, montre-moi où est l’essentiel.