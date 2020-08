Mt 23, 23-26 - Françoise Brian

Jésus est ici bientôt au terme de sa prédication. Il sent inexorablement monter contre lui l’hostilité de ceux qui auraient dû être les premiers à l’accueillir : les pharisiens stricts observateurs de la Loi de Moïse, et les scribes qui en sont les interprètes patentés. Mais il vient bousculer les idées qu’ils se faisaient de Dieu et du messie attendu ; il vient secouer leurs habitudes et leur bonne conscience. Ce fossé grandissant entre Jésus et ces spécialistes du religieux amène ici à ce que les éditeurs bibliques appellent les sept malédictions qui semblent s’opposer aux Béatitudes du sermon sur la montagne. Mais à y regarder de plus près, s’agit-il bien de malédictions ? Le texte grec de Matthieu ne comporte pas le mot malheur mais une exclamation qui est l’équivalent de notre cri de douleur : Aie ! Aie pour vous, j’ai mal pour vous ! C’est moins un cri de colère que de compassion. C’est un avertissement, un appel à la conversion, certes rude, accompagné de l’accusation forte d’hypocrisie, mais qui témoigne de l’urgence qu’il y a pour eux à changer d’attitude. Cet appel est proche de celui, rude aussi, de Jean le Baptiste ! Or cet avertissement c’est à nous qu’il est adressé aujourd’hui : quelle est l’authenticité de notre foi, de nos temps de prière et de célébration ? Avons-nous à cœur de pratiquer d’abord le grand commandement que Jésus a rappelé dans le chapitre précédent : celui de l’amour de Dieu et des frères ? Ou nous contentons-nous de rites extérieurs ? Rappelons-nous la phrase de St Vincent de Paul : ce n’est pas quitter Dieu que quitter Dieu pour Dieu c’est-à-dire pour une œuvre de Dieu. Et la grande œuvre de Dieu, c’est le souci des pauvres. Le grand risque de l’attitude religieuse est ici dénoncé comme le péché par l’excellence et ce risque insidieux, c’est l’hypocrisie. C’est le risque de la discordance entre l’image que nous donnons de nous et les dispositions du cœur. Nous sommes avertis : nous ne serons jugés que sur l’amour, et un amour qui va jusqu’à donner sa vie !