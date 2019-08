Mt 23, 27-32

Malheureux êtes vous, scribes et pharisiens hypocrites !

Ouvrons nos oreilles, notre cœur pour oser entendre cette parole de Jésus, qui s’adresse aussi à nous aujourd’hui.



A l’extérieur, pour les gens, vous avez l’apparence d’hommes justes, une belle apparence.

A l’intérieur, vous êtes pleins d’hypocrisie et de mal. Vous ressemblez à des sépulcres.

Des sépulcres, remplis d’ossements et de toutes sortes de choses impures.



Souci de paraître comme il faut, d’être parfaits aux yeux des hommes. Mais au fond des morts et non des vivants.



Et moi ? Ne m’arrive-t-il pas de me préoccuper avant tout des apparences, du jugement que les autres peuvent porter sur moi ?

Qu’est ce qui est le plus important pour moi ? Ce que je montre ? le paraître ? ou ce que je suis, l’être ? Ai-je le même souci de propreté et de beauté pour l’intérieur que pour la façade ?



Nous pouvons entendre les pharisiens se justifier, se désolidariser de leurs pères, « nous nous n’aurions pas versé le sang des prophètes », s’estimer meilleurs qu’eux. Nous ? non ! jamais ! … et pourtant, pourtant, ils tueront Jésus le prophète.



Et moi ? Par moment, ne suis-je pas enfermé dans ce raisonnement « je suis mieux qu’eux, si j’avais été à leur place je n’aurais pas fait cela ! »



Je me présente à toi Seigneur tel ce que je suis, ce que je montre au dehors, ce que je suis au-dedans. Vois mes fragilités, mes blessures, mes faiblesses, mes lâchetés. Mais, vois aussi mon désir d’être avec toi.



Donne-moi d’avoir le courage de faire la vérité dans ma vie.

Toi qui me connais, montre-moi où est l’essentiel.