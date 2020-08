Mt 24, 42-51 - Françoise Brian

Les derniers enseignements de Jésus avant sa Passion sont marqués par l’urgence : urgence d’adresser à ses disciples les recommandations vitales pour leur salut, urgence pour les disciples de se préparer à l’heure de Dieu, cette heure mystérieuse et inconnue de tous où nos vies vont basculer. Nous pensons inévitablement à notre propre mort, mais ce n’est pas la seule interprétation possible car cette heure de Dieu peut être aussi le moment crucial où il faudra prendre une décision difficile, ou bien celle où nous serons confrontés à une épreuve que rien ne laissait prévoir. Jésus nous appelle à la vigilance : l’avenir ne nous appartient pas, mais il nous appartient d’être au moment décisif « ajustés » à la volonté de Dieu. C’est ce que signifie la parabole de l’intendant fidèle et avisé qui saura attendre le retour de son maître, même s’il tarde à venir, et ne se laissera pas détourner de sa tâche. La pandémie et ses conséquences font vivre au monde entier des évènements que personne n’attendait. Nous avons expérimenté ces mois derniers la précarité de nos existences, la fragilité de nos projets. Savons-nous en retenir la leçon ou avons-nous seulement hâte de retrouver le confort d’avant ? Essayons-nous de comprendre en quoi cela peut nous inviter à une véritable découverte spirituelle ? Celle de la seule urgence : s’en remettre à la volonté de Dieu, rester fidèle à la tâche à accomplir ? A travers le caractère universel de cette épreuve nous sommes –nous sentis appelés à la solidarité avec toute l’humanité et en particulier avec ceux que cette crise éprouve le plus durement ? Ou cherchons-nous seulement à nous mettre à l’abri… ?

Ouvre nos cœurs Seigneur, à l’inattendu. Fais que la brutalité même des évènements nous pousse à la confiance et à l’espérance, car nous savons que, si nous sommes fidèles au chemin de service tracé par le Christ, jamais nous ne serons séparés de toi !