​Mt 25, 1-13

Dix jeunes filles partent à la rencontre de l’époux, toutes désireuses d’accueillir l’époux, de lui faire la fête ! Et pourtant, il tarde tant à arriver ! Alors, elles s’endorment, comme les disciples s’endormiront au Jardin des Oliviers. Les jeunes filles n’attendent plus l’époux, leur envie de dormir est plus forte que leur désir.



Au milieu de cette nuit, l’époux vient. Elles se réveillent. Leurs lampes faites pour éclairer la nuit, sont en train de s’éteindre.

Cinq prévoyantes ont emporté de l’huile en réserve, cinq, des insensées nous dit Jésus, ont bien emporté leur lampe, mais sans emporter d’huile.



Les prévoyantes, même si elles se sont endormies en attendant, se sont préparées à la rencontre de l’Epoux, et elles peuvent l’accueillir.

Elles sont prêtes quand il arrive. Elles peuvent entrer dans la salle des noces.



Belle image que ces noces, Jésus, semblable à un époux. Jésus qui aime et qui vient à notre rencontre. Qui vient dans la nuit, dans notre nuit. Il nous connaît. Il sait que parfois nous nous assoupissons, que notre envie de dormir est plus forte que notre désir de le rencontrer. Il nous demande d’être prévoyant. D’être vigilant. De nous préparer. Et malgré nos moments de doute, de nuit, d’assoupissement, de sommeil, il est prêt à nous laisser entrer avec lui, si nous sommes prêts à l’accueillir quand il vient.



Seigneur, tu viens à ma rencontre chaque jour. Donne-moi le désir de te rencontrer.

Parfois, j’ai l’impression que tu es absent, que tu ne vas pas venir. Et je m’endors au lieu de veiller.

Donne-moi de me préparer, de trouver les moyens de vigilance nécessaires pour être prêt à t’accueillir.



Donne-moi d’entrer avec toi dans la salle de noces, de vivre dans la joie de ta présence.