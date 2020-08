Mt 25, 1-13 - Françoise Brian

Nous venons d’entendre une des deux dernières paraboles de l’évangile de Matthieu, juste avant le récit de la Passion. Cela colore peut-être ce texte d’une nuance différente de celle que nous y voyons lorsque nous la lisons hors contexte, car les noces que l’époux va connaître ce sont les noces sanglantes de la Croix, avant la lumière de la Résurrection…Les vierges, sages ou folles, qui attendent l’époux qui tarde à venir figurent les croyants qui auront à veiller le soir du vendredi saint et tout au long du samedi, dans l’attente de la lumière improbable du matin de Pâques. Aussi pouvons-nous penser que l’huile que les vierges folles n’ont pas pensé à prendre est celle de la foi, de la persévérance fidèle, dans l’attente de la réalisation des promesses divines. Jésus aurait pu parler de simple imprévoyance, mais non, ces vierges ne sont pas seulement sottes, ou insensées, elles sont désignées par le même mot que St Paul emploie dans la première lettre aux Corinthiens pour parler de la folie des hommes opposée à la sagesse de Dieu. Les vierges sages ne sont pas sages à la manière du monde, comme de bonnes ménagères qui font des provisions suffisantes. Elles ont dans leur cœur la sagesse même de Dieu : celle qui croit quand tout semble perdu, celle qui est inaccessible aux philosophes et aux savants mais que les cœurs pauvres acceptent de recevoir de Dieu même. Qui, parmi les disciples les plus proches, avait gardé la lampe de la confiance bien allumée au pied de la croix ? D’après les récits évangéliques seul Jean, Marie, et un peu plus loin quelques femmes étaient là, bouleversés de douleur… Qui a cru contre toute espérance et attendu les noces célestes de l’agneau ? Marie, habituée à méditer toutes choses en son cœur, est la figure par excellence de la Vierge habitée par la sagesse divine, cette Sagesse qui a pris chair en elle…Ce n’est pas par hasard que cette parabole est représentée sur la façade de Ste Marie du Trastevere à Rome.

Par Marie, nous te prions Seigneur, de garder en nous bien allumée la lampe de la foi.