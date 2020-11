Mt 25, 1-13 - Père Antoine Tingba

La parabole des 10 jeunes filles. Ailleurs, elles portent le titre des vierges. Chacune des 10 porte une lampe. Mais elles se répartissent vite en deux camps. Cinq sont insouciantes et 5 autres prévoyantes. Les 5 jeunes filles insouciantes emportent leur lampe en oubliant de prévoir l’huile qui va avec. Les prévoyantes emportent leurs lampes ainsi que les flacons d’huile.

Ce qui est commun à ces jeunes filles, c’est qu’elles attendent toutes l’époux qui tarde. Oui, l’époux tarde. Si bien que les jeunes filles ont beaucoup attendu, maintenant elles s’assoupissent. Tout l’enjeu de l’évangile est là. Car il faut veiller, toujours rester en éveil. Veiller à tout. Veiller partout. Pour ne pas être pris au dépourvu. Veiller pour ne pas être surpris au milieu de la nuit.



L’époux qui tarde, c’est le Christ Jésus. La foi est lumière. Veiller signifie qu’en plus de la lumière de la foi, il faut persévérer. Autant il nous faut nourrir notre foi par la prière et l’écoute de la parole de Dieu, autant il nous faut du courage pour persévérer dans l’obscurité de la foi. Le Seigneur tarde, j’ai confiance en Lui, je persévère à l’attendre et à préparer sa venue.

Dans quel de deux camps aimerions-nous appartenir ? celui des insouciantes ? celui des prévoyantes ? Détrompez-vous ! Ces deux camps sont bien présents dans l’espace de notre vie. Quelque fois nous mettons à profit des moments de prévoyance pour par exemple suivre RCF, KTO, le jour du Seigneur. Des émissions qui nourrissent notre foi et qui nous maintiennent en éveil. Mais par ailleurs, il y a aussi en nous des moments et des lieux d’insouciance à tout ce qui touche à la religion, à Dieu, à la vie de l’église. Lorsque vous découvrirez en vous tous ces moments d’insouciance, veillez-y souvent.

Que le Seigneur nous illumine pour que nous pour que nous ayons le courage de veiller de jour et de nuit.