Mt 25, 14-15.19-21 - Françoise Brian

La parabole des talents se situe à la fin de la prédication de Jésus, juste avant la Passion. Cela nous éclaire sur sa signification : le maître qui part en voyage et confie ses biens à ses serviteurs, c’est Jésus lui-même qui confie à ses disciples, à son Eglise, la Bonne Nouvelle : allez enseigner toutes les nations ! Cette bonne nouvelle, c’est celle de la venue de Dieu parmi les hommes et de sa victoire sur la haine et la mort. Chaque baptisé reçoit ainsi de son Seigneur un ou plusieurs talents, non pas d’abord au sens métaphorique d’une qualité, d’un don inné, mais au sens d’une pièce d’argent, d’un trésor à faire fructifier et à transmettre, le trésor de la Parole de Dieu qui s’est incarnée en Jésus de Nazareth. Ce trésor, ce n’est pas un ensemble de dogmes, c’est un bonheur à partager. Peu importe l’importance de la responsabilité confiée, ce qui compte aux yeux de Dieu c’est le zèle, la générosité, l’oubli de soi, avec lesquels elle sera exercée. C’est la fidélité à la mission confiée. Notre synode diocésain s’est inscrit dans cette perspective : nous sommes tous des disciples missionnaires, nous avons tous reçu une parcelle du trésor à faire partager ; et cette mission nous sommes appelés à la vivre dans la fraternité, fraternité entre nous et avec tous les hommes, si différents qu’ils soient dans leurs origines, leurs modes de vie, leurs culture et leurs croyances. Telle est la grande œuvre à laquelle nous sommes appelés si nous sommes fidèles dans les petites choses : construire une humanité fraternelle, non pas à la force du poignet, mais avec la grâce de Dieu qui ne manque jamais à ses ouvriers : et voici que je suis avec vous pour toujours jusqu’à la fin des temps. Plus que jamais, il y a urgence !