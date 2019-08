​Mt 25, 14-30

Un homme part en voyage, il confie tous ses biens à ses serviteurs. Il donne à chacun selon sa capacité. Quelle confiance de cet homme envers ses serviteurs. Nous pouvons nous étonner, nous émerveiller de cette confiance.



Regardons maintenant l’attitude des serviteurs.



Celui qui a reçu cinq talents les fait fructifier et en gagne cinq autres. De même, celui qui a reçu deux talents.

Celui qui n’en a reçu qu’un, l’enfouit dans la terre.

Nous pouvons nous laisser toucher par ces différentes attitudes.



Le maître revient.

Le premier présente à son maître les cinq talents supplémentaires qu’il a gagnés.

Confiance dans le maître. Fidélité en de petites choses. « Je t’en confierai beaucoup » lui dit le maître. Et surtout il lui est dit « Entre dans la joie de ton Seigneur ».



Le dernier s’avance

: «Je savais que tu es un homme dur. Tu moissonnes là où tu n’as pas semé. J’ai eu peur. Voilà le talent qui t’appartient »



Peur, méfiance, calcul. Fausse image d’un maître exigeant.

Refus de se reconnaître dépendant. Tout cela l’empêche de voir la bonté de son maître



Et moi ?

Je peux regarder ce que j’ai reçu.

Ce que je suis. Toutes mes richesses, mes aptitudes corporelles, affectives, intellectuelles, spirituelles, …



Est-ce que je reconnais que je reçois tout de Dieu ?

En quoi, quand ai-je peur de lui ? Est-ce que je le trouve exigeant ?



Je peux regarder ce que j’ai fait fructifier.

Je peux regarder ce que je garde, que je mets de côté, que je serre étroitement. Comment je me renferme sur moi, sur ce que j’ai acquis, sur les relations que j’ai.



Donne-moi Seigneur d’avoir confiance en toi, simplement.

De savoir reconnaître ce que tu me donnes et de le faire fructifier, de partager, de donner à mon tour.