Mt 25, 14-30 - Françoise Brian

L’ultime parabole prononcée par Jésus dans le texte de Matthieu, celle des talents, semble au départ facile à interpréter : Dieu représenté par le maître est le dispensateur des biens de toute nature : le talent, dont la valeur monétaire est considérable, peut représenter les dons innés que chacun possède, les charismes particuliers, le don de la foi, les promesses divines, le don de la révélation, ou le Christ lui-même, don suprême pour le salut de l’humanité… On voit bien que la parabole est construite de façon à avertir le croyant contre l’attitude du mauvais serviteur, qui ne fera rien du don reçu. Dieu donne généreusement et librement : ce n’est pas la quantité reçue qui compte mais ce que chacun va en faire. Le Seigneur ne jugera pas les hommes en fonction de l’importance des dons reçus et donc de leurs qualités personnelles, mais de leur fidélité à faire grandir en eux ce qu’ils ont reçu. Toute comparaison à autrui est mal venue : celui qui a reçu 2 talents et en a gagné 2 est aussi chaleureusement félicité que celui qui en a reçu et gagné 5. Mais la pointe du texte nous déconcerte : comment comprendre la phrase si tranchante : A celui qui n’a pas, on enlèvera même ce qu’il a ? Ce que n’a pas le mauvais serviteur, c’est certes sa bonne volonté, le courage de se mettre au travail, mais c’est surtout l’amour de son maître. Je sais que tu es un maître âpre au gain…des exigences du maître, le serviteur n’a retenu que l’âpreté, la dureté. Quelle idée de Dieu est dénoncée ici ? Celle du fatalisme antique qui continue de s’exprimer aujourd’hui : le monde est mené par une nécessité aveugle et inflexible qui conduit inéluctablement à la mort, quoi que nous fassions. Jésus dénonce ici l’idée que tout effort humain est inutile face au destin. Le Dieu de l’Evangile au contraire fait appel à la collaboration de l’homme à son propre salut. Certes, tout vient de Dieu, mais la responsabilité de l’homme est de reconnaître qu’il a tout reçu et qu’il doit répondre à ce don par la foi, la confiance, l’amour de Dieu et des frères. C’est sur cette réponse que nous serons jugés.