Mt 26, 14-25 - Sylvain de Rességuier, diacre - "Maître ou Seigneur"

Serait-ce moi ?

La question des disciples à l’annonce de la trahison à venir devrait nous dérouter.

Il y aurait donc moyen de livrer Jésus sans le savoir, sans l’avoir prémédité, contre sa propre volonté… ??

Jésus annonce que celui qui le livrera est parmi eux et chacun s’imagine être celui-là.

Chacun semble inquiet face à l’hypothèse qu’il puisse livrer celui qu’ils aiment et qu’ils suivent depuis si longtemps.

Livrer celui qu’on aime ne se fait pas par accident, ni même par lâcheté… il faut y mettre du sien, il y faut une volonté, il y faut un désir.

Comment est-ce possible ?

Qu’y a-t-il en l’homme pour que le scénario de la trahison résonne en lui aussi spontanément ?

Quelle terrible fragilité se donne à voir soudain par cette fissure qui s’ouvre ?

Sur quelle incertitude s’inscrit cet aveuglement douloureux sur soi-même ?

Sommes-nous à ce point convaincus de l’insignifiance de notre amour ?

Un mot peut-être indique où ce place la frontière entre les disciples et Judas, entre le disciple-en-nous et Judas-en-nous.

- Les disciples interrogent « Serait-ce moi Seigneur ? »

- Judas interroge : « Serait-ce moi, Rabbi ? »

Pour les uns, il est Seigneur, pour l’autre, il n’est que maître.

Les uns se placent sous son règne, l’autre sous son enseignement.

Si Jésus n’est pour nous qu’un professeur, qu’un maître à penser, un faiseur de philosophie, un dispensateur de valeurs, un légiste, un discoureur… méfions-nous de nous-même.

Nous serons peut-être tentés bientôt d’en changer, de le monayer contre un autre plus brillant et plus doué.

Si Jésus est Seigneur, s’il règne sur nos vie, si nous avons tout mis entre ses mains et sous son bon vouloir, si sa liberté est pour nous souveraine, alors ne craignons pas...