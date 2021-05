Mt 28, 16-20 - Catherine Ploquin - "Allez ! je suis avec vous"

Loin de leur lieu de vie, en Galilée, le carrefour des nations, sur la montagne, lieu de rencontre de Dieu, Jésus a donné rendez-vous à ses disciples. Ils s’y rendent, ils vont rencontrer Jésus ressuscité. Quelle rencontre !

Ils se prosternèrent mais certains eurent des doutes.

Reconnaissance du Christ. Attitude d’adoration, comme au tout début de la vie de Jésus, quand les mages se sont prosternés. Enfin, les disciples reconnaissent le Messie … mais non sans hésitations. Certains doutent de la réalité qu’ils sont en train de vivre.

Et moi ? est-ce que je prends le temps de me mettre dans cette attitude de reconnaissance, d’adoration ? quels doutes m’habitent ? quelles questions ?

Les doutes des disciples n’empêchent pas Jésus de s’approcher d’eux. Et de leur confier une mission incroyable.

Allez ! de toutes les nations faites des disciples.

La reconnaissance du Christ n’est pas le but ultime. C’est le point de départ d’une étape nouvelle. Une route s’ouvre, qui concerne toutes les nations.

Baptisez-les au nom du Père, et du Fils et du Saint Esprit

Au nom : un singulier pour un seul et même Dieu, en trois personnes, nommées, bien distinctes le Père, le Fils, le Saint Esprit. Formule nouvelle pour les disciples. Dieu est unique, oui mais en trois personnes, un Dieu relation, communion d’amour, mystère que nous avons toujours à approfondir.

Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde.

La mission des disciples est immense, elle peut paraitre une folie. Mais ils ne sont pas seuls sur la route. Je suis avec vous jusqu’à la fin du monde. Je ne suis pas seul(e), livré(e) à moi-même. Jésus, est toujours avec nous, même et surtout lorsque je me sens seul, lorsque je doute. C’est lui qui a tout pouvoir, et je chemine avec lui.

Merci Père pour la vie que tu nous donnes, pour ton amour de chaque jour.

Merci Jésus, tu nous as enseigné, envoyés porter la Bonne Nouvelle.

Merci Esprit Saint, que ton souffle continue à m’éclairer et m’accompagner sur la route

Nous prions aussi particulièrement pour toutes les mères que nous fêtons aujourd’hui. Que le Dieu trinitaire les accompagne sur leur route.