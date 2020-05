Mt 28, 16-20 - Père Richard Tardiff

Seigneur Jésus nous voilà arrivés à cette belle fête, cette belle solennité de l’Ascension. Tu viens de passer 50 jours avec tes disciples pour les aider à mieux comprendre le mystère de ta Pâques, le mystère de ta Passion, ta Mort et ta Résurrection. Les apôtres ayant été affermis dans leur foi, il est maintenant le moment pour toi de retourner vers le Père. C’est un moment de joie et de plénitude pour toi Seigneur puisque le Père est vraiment tout pour toi. Tu pars mais comme tu l’as dit aux apôtres dans la dernière cène de l’Evangile de St Jean, tu pars aussi pour nous préparer une place dans la maison du Père. Toi qui es vrai Dieu mais aussi vrai homme tu seras au moment de l’Ascension, le premier homme à franchir le seuil de la maison du Père. Mais tu ne veux pas être le seul homme. Tu veux un jour nous emmener avec toi dans la maison du Père. Oui Seigneur tu nous prépares déjà une place pour chacun de nous dans la maison du Père. Mais ce n’est pas quelque chose que tu imposes sur nous. Tu attends que chacun de nous te disent oui à cette destinée par notre foi en toi et par notre effort de vivre en cohérence avec ce oui. Ton pardon est là aussi pour nous relever quand nous nous éloignons de ce oui de la foi. L’Ascension c’est le moment où tu confieras à tes disciples la charge de continuer la mission d’établir ton Royaume dans le monde en ton nom. « Tout pouvoir m’a été donné au ciel et sur la terre. Allez ! De toutes les nations faites des disciples : baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, apprenez-leur à observer tout ce que je vous ai commandé. » C’est une invitation, un envoi qui concerne nous tous en tant que baptisés. Ton message, ton salut est trop important et trop merveilleux pour que cela reste caché que pour nous. Tu nous invites à faire connaitre la Bonne Nouvelle à tous ceux qui ont faim et soif. Nous ne sommes pas seul dans cette mission. Le Seigneur nous précède et il nous accompagne. « Et moi, je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin du monde. » Seigneur accompagne nous toujours sur notre chemin de foi et aide-nous à arriver un jour auprès de toi dans la maison du Père ! Aide-nous à témoigner courageusement de notre foi et de partager généreusement l’appel au baptême avec tous ceux que tu appelles à te connaitre et te suivre.