Mt 28, 8-15 - Père Antoine Tingba - "Le tombeau vide, la Galilée, la ville"

Texte lu par Emmanuel Labails

Le tombeau vide, la Galilée, la ville. Trois lieux qui sont nommés aujourd’hui après la résurrection.

D’abord le tombeau. C’est le lieu où avait été déposé le corps de Jésus. Quand les femmes eurent entendu les paroles de l’ange, vite, elles quittèrent le tombeau. En effet, l’ange leur avait dit. Jésus n’est pas ici, car il est ressuscité, comme il l’avait dit. Le tombeau est donc vide. Les femmes quittent le tombeau, remplies à la fois de crainte et d’une grande joie. Elles laissent le tombeau vide derrière elles et courent. Direction, les disciples de Jésus. Une progression dans le temps.

Et voilà une rencontre sur la route. Une très belle rencontre, apaisante, paisible avec celui qui leur apporte la paix, la paix du cœur par ces simples paroles : je vous salue. C’est la même chose que La paix soit avec vous.

Puis la mission : « Soyez sans crainte, allez annoncer à mes frères qu’ils doivent se rendre en Galilée : c’est là qu’ils me verront. » Le lieu de rendez-vous est donc fixé en Galilée. Un lieu familier, la Galilée. Lieu de la première rencontre de Jésus avec ceux qu’il appelle ses frères, après sa résurrection. Lieu des retrouvailles. C’est là qu’ils me verront, c’est le but qui rend possible chaque fois la remise en route, qui suscite chaque pas fait dans sa direction. C’est là qu’ils me verront. Oui, c’est le but qui fait le chemin. Le Christ ressuscité est ce but, cette réalité ultime déterminant le parcours du marcheur, du coureur, ce qui le fait avancer.

Enfin, il y a aussi la ville. Avec ses hommes, ses gardes et ses chefs qui décident de ce qu’il faut dire. Et ce n’est pas parce qu’ils ont dit que c’est vrai. On suit les instructions au détriment de la vérité. On laisse courir le mensonge au prix d’une forte somme d’argent. C’est la corruption. Dieu doit disparaître, disent-ils, pensent-ils. Tout discours de vérité fondé sur la foi, toute parole en référence à Dieu, est niée, ignorée ou contrecarrée et même combattue. N’est-ce pas là le tombeau ? Nous sommes faits pour la vérité.