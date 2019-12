Mt 3, 1-12 Catherine Ploquin et Jean-Frédérique Geolier

Jean le Baptiste, vivant pauvrement, sobrement, tout entier préoccupé par l’urgence du message qu’il annonce Un homme austère, mais tellement habité par Dieu qu’il attire les foule, de Jérusalem, de toute la Judée, de toute la région du Jourdain.



« Convertissez-vous ! ». « Préparez le chemin du Seigneur, rendez droits ses sentiers ! ».

Je peux regarder tous ces gens nombreux et variés qui viennent recevoir le baptême en reconnaissant ce qui les éloigne de Dieu et de sa volonté.



Et moi ? Quels sont les obstacles qui empêchent le Seigneur de venir dans ma vie, de faire son œuvre ?



Beaucoup de pharisiens et de sadducéens viennent eux aussi recevoir le baptême.

Jean les invective en dénonçant leur apparence de conversion alors qu’ils fuient leur responsabilité, en dénonçant leur suffisance…

Ils ne sont pas en vérité devant Dieu, ils ne s’engagent pas dans un véritable chemin de conversion exprimé en actes, ils ne portent pas de fruits

Et moi ? Est-ce que j’ose me mettre devant Dieu en vérité ? Exposer à Dieu ce qui fait ma vie, mes relations, ma famille, mon travail, mes engagements. Oser me laisser transformer, convertir.



Seigneur montre-moi les obstacles qui concrètement dans ma vie, s’opposent au travail de Dieu, ce qui m’empêche de t’écouter, de t’accueillir, de me laisser me transformer, ce qui m’empêche d’aimer en vérité.

Donne-moi de savoir discerner dans ma vie entre le grain et la paille … Tout est si mêlé …Que je puisse voir ce qui est bon, ce qui me conduit vers toi, et ce qui est mauvais, qui n’a pas de valeur, qui me tire vers le bas.



Tu m’invites à la conversion. Donne-moi d’avoir confiance, de me tourner vers toi, et de te laisser agir en moi.