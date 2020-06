Mt 5, 13-16 - Françoise Brian

Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde ! Quelle responsabilité ! Quelle grandeur aussi pour la mission des chrétiens ! Mais en nous disant cela, Jésus ne nous appelle pas à nous enorgueillir ni à chercher à nous distinguer des autres. Le sel se mêle aux aliments pour leur donner du goût mais il disparaît dans la pâte ou la sauce, sans qu’on perçoive sa présence autrement que par la jouissance de la dégustation. Quant à la lumière, même placée sur un lampadaire, ce n’est pas vers elle qu’elle attire les regards, sinon on risque de s’y brûler les yeux…mais elle permet de voir tout ce qu’il y a autour. Le rôle du chrétien n’est pas d’attirer vers lui les regards, de faire goûter sa propre excellence, mais de permettre qu’autour de lui la vie des autres prenne saveur et lumière. Notre mission est que, même dans les épreuves, comme celle que la planète entière vit actuellement, ceux que nous rencontrons découvrent que leur vie à un sens, qu’elle est habitée par un amour qui les dépasse et qui leur est offert, gratuitement. Ainsi au tout début du christianisme la lettre à Diognète disait aux chrétiens qu’ils devaient être dans le monde, et non pas retirés du monde, pour être l’âme de ce monde. Vivre la vie ordinaire des gens ordinaires, mais avec ce sel et cette lumière qui leur viennent de la confiance qu’ils mettent dans le Christ sauveur. Cette saveur, cette lumière seront perçus si nous aimons à la manière dont Jésus est venu aimer les hommes en offrant sa vie pour leur révéler de quel amour son Père céleste les aime.

Seigneur, ne laisse pas la foi s’affadir en nous, rend vivante notre espérance et active notre charité, afin que le monde entende la nouvelle de bonheur que nous avons à lui annoncer et découvre la puissance infinie de ta miséricorde.