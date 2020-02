Mt 5, 13-16 - Frère Antoine Tingba

L’évangile de ce jour suit immédiatement le texte des Béatitudes, et les deux textes unis l’un à l’autre forment le début du sermon de Jésus sur la montagne. Après avoir parlé du bonheur, en montrant la voie pour y accéder, voilà Jésus qui nous parle du sel et de la lumière. Nous sommes sensibilisés. Le sel pour le goût, la lumière pour la vue. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. Le sel pour donner de la saveur et la lumière pour éclairer. Sans sel, la nourriture devient fade, sans goût, insipide ; sans lumière, c’est les ténèbres, le monde s’obscurcit.

Le sel est toujours vrai. La lumière l’est aussi. Mais c’est d’abord Jésus qui se donne comme vérité et comme lumière. Nous sommes sel et lumière du monde avec le Christ. Et jamais sans lui. Dieu partage tout, même sa sainteté. Être sel ou être lumière, c’est ressembler à Dieu. C’est être vrai, parfait.

Le sel et la lumière ont cette particularité, ils se donnent. Il ne faut pas sous-estimer leur portée. La saveur du sel dans la bouche est comparable à la vitesse de la lumière dans l’espace. Autant le goût du sel envahit la bouche, autant l’éclat de la lumière envahit l’espace. Sel et lumière ont plus de joie à donner qu’à recevoir. Un peu de sel, un peu de lumière peut changer une vie. Il ne tient qu’à nous maintenant d’être vraiment sel de la terre et lumière du monde.