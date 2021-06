Mt 5, 13-16 - Père Antoine Tingba - "Marie Madeleine. Sa rencontre avec le ressuscité. "

Au hasard des événements et des circonstances, des rencontres et des remises en question, c’est toujours l’amour du Christ, celui que Madeleine appelle son maître, son seigneur, qui la guide.

Fait étonnant, Jésus ressuscité est apparu à Marie Madeleine qui l’a bien connu, et qui pourtant a été incapable de le reconnaître.

Marie découvre que le corps de Jésus n’est plus là, et, apparemment, à aucun moment, elle n’imagine qu’Il est ressuscité !

Mais aussi, Marie n’a certainement jamais imaginé que la mort du Seigneur était synonyme de sa disparition pure et simple.

Aussi dira-t-elle à celui qu’elle croit être le gardien « Si c’est toi qui l’as emporté, dis-moi où tu l’as déposé, et moi, j’irai le prendre. »

La résurrection de Jésus ne pouvait pas être une évidence. Il fallait inévitablement du temps pour que Marie Madeleine ainsi que les disciples réalisent l’impensable. Dès qu’elle Le reconnait, elle veut Le toucher.

Ne me retiens pas, dit-Jésus, car je ne suis pas encore monté vers le Père.

Va trouver mes frères pour leur dire que je monte vers mon Père et votre Père, vers mon Dieu et votre Dieu. » Jésus envoie Marie Madeleine porter l’annonce de sa résurrection aux apôtres.

Jésus ressuscité fait de tout homme son témoin, il fait de chacun de nous son messager, son envoyé.

Vous vous demandez sans doute Comment peut-il nous faire confiance, à nous, plus concrètement à moi, te dis-tu, qui suis si inconstant, si hésitant, si pécheur, comment peut-il me choisir comme disciple et m’envoyer comme apôtre ? C’est justement parce qu’il te fait confiance, parce qu’il t’aime malgré tes faiblesses et tes limites, parce qu’il compte sur toi, pour dire au monde ce que le monde a besoin d’entendre aujourd’hui: Jésus est vraiment ressuscité.