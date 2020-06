Mt 5, 17-19 - Françoise Brian

Après la proclamation des Béatitudes, et l’affirmation que ses disciples sont le sel de la terre et la lumière du monde, Jésus définit ici, et pour toujours, le lien entre sa mission et la tradition juive qu’il a reçue des siens. Ce passage est donc une clé de compréhension tout à fait essentielle du rapport du Christ au judaïsme et donc du Christianisme au judaïsme. Jésus n’est pas venu fonder une nouvelle religion et encore moins abolir celle au sein de laquelle il a grandi. Il le dit clairement « je ne suis pas venu abolir mais accomplir ». Mais que veut dire ici « accomplir » ? S’agit-il de suivre à la lettre toutes les prescriptions rituelles, morales et sociétales de la Loi juive qu’on appelle la Torah ? Il est évident que non puisqu’à l’époque où l’évangéliste rédige ce texte, l’obligation fondamentale pour les juifs de la circoncision a été abandonnée par les premiers chrétiens. Il s’agit donc d’un accomplissement qui garde absolument intact non la lettre mais l’esprit de la loi et pour le comprendre, il faut se référer au dernier livre de cette Loi qu’est le Deutéronome. Car c’est ce texte que Jésus cite à plusieurs reprises dans les évangiles. Or dans le Deutéronome est énoncé le « grand commandement » : celui de l’amour de Dieu et de l’amour du frère. Voilà le résumé de toute la Loi, ce « iota » qui en dit la totalité et auquel il faut rester fidèle. C’est cela que Jésus est venu totalement accomplir en faisant jusqu’au bout la volonté du Père, jusqu’à offrir sa vie par amour pour tous les hommes. Il accomplit la Loi non par des gestes cultuels mais en donnant sa vie par amour ; et dans la suite de ce discours sur la montagne il nous demande de faire de même, de pousser jusqu’au plus haut degré d’exigence les préceptes de la Loi qui se résument en un seul : l’amour de Dieu et l’amour des hommes, devenus tous frères en Lui.

Apprends-nous Seigneur, à ne jamais nous satisfaire d’une simple observance des rites et des préceptes, mais à tout donner pour suivre la route que tu as tracée.