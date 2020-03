Mt 5, 17-19 - Père Antoine Galy

La Loi, pour un Hébreu, n'est pas d'abord un ensemble de règles à observer. Elle est avant tout le don de Dieu. Et mépriser une règle c'est mépriser celui qui la donne. D'ailleurs, dans le Premier Testament, la Loi s'inscrit à l'intérieur d'un tout qui est l'Alliance. C'est en raison de l'amour que je te demande ceci ou cela. Alors ne fait pas n'importe quoi de ce que je te demande. Rappelez-vous d'ailleurs l'éducation de vos enfants et les lois qu'il a bien fallu leur apprendre en raison de l'amour.

Et puis n'oublions pas non plus que la Loi, la Torah, est d'abord de l'ordre du chemin, de la route à observer pour vivre à la manière dont le Seigneur Yahvé nous y invite, ou, ce qui revient au même, dont les parents nous y invite.

Ne rien oublier, ne rien perdre de la loi, ne laisser de coté aucun commandement, c'est une manière pour Jésus de nous inviter à ne rien perdre de l'Alliance. Ne rien perdre de l'amour que Dieu nous porte, ou que nos parents, notre conjoint, nos amis, nous portent, c'est sans doute une exigence et un appel pas si exorbitant que cela.

C'est celui que Jésus nous fait.