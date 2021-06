Mt 5, 20-26 - Père Antoine Tingba - "Jésus ressuscité au milieu de ses disciples"

Jésus ressuscité au milieu de ses disciples. Jésus ressuscité est vraiment présent, là où deux ou trois sont réunis en son nom pour prier, et pourquoi pas, pour échanger sur sa Passion et sa Résurrection, car quel meilleur sujet peut-on choisir comme sujet de conversation ou choix de lecture pendant ce temps de couvre-feu. Il faut se relever, il faut ressusciter.

Jésus est vivant; il est ressuscité d’entre les morts. Jésus est ressuscité ! » Cela veut dire que la vie l’a emporté sur la mort, et c’est une très bonne nouvelle par les temps qui courent.

Les disciples avaient peur, mais que le Christ paraisse et les voilà tout joyeux, remplis de sa Paix et du feu de l’Esprit. Dans la maison, le Christ donne sa Paix et mange devant les disciples.

C’est clair, le ressuscité vient à nous. Et toi, sois rassuré, quand les évènements de ce monde te bouleversent et te plongent dans la peur, l’angoisse ou l’épreuve, rends-toi dans la maison du Ressuscité où tu trouveras sa paix et de quoi nourrir ta foi.

Le Christ est ressuscité : Dieu fait toute chose nouvelle. Plus rien n’atteindra son humanité glorifiée. La mort est réduite au néant. Le paradis est ouvert pour toujours. Dieu l’a voulu ainsi.