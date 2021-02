Mt 5, 20-26 - Père Richard Tardiff

Seigneur Jésus, dans l’Evangile d’aujourd’hui tu nous invites à nous réconcilier avec notre prochain. Tu connais bien nos cœurs. Nous n’arrivons pas toujours à aimer comme nous devrions. Nous manquons souvent à l’amour et cela occasionne des disputes, des colères, des blessures de tout genre dans nos relations avec le prochain. Dans des situations très graves nous voyons dans l’actualité que cela peut mener à la vengeance jusqu’à l’extrême du meurtre. Tu nous invites dans ce passage à ne pas se satisfaire avec le minimum requis, celui d’éviter le meurtre comme nous le demande le 5e commandements de Dieu. Par ce que la haine que nous portons dans nos cœurs vis-à-vis de quelqu’un, sans passer à l’acte, peut être tout aussi avilissante et destructrice pour nous et pour le prochain. Tu nous lances donc le défi de vaincre la colère dans nos cœurs et ses manifestations tel que les insultes. « Si quelqu’un insulte son frère, il devra passer devant le tribunal. »

Quand nous nous laissons emporter par la colère nous sommes non seulement éloignés de notre prochain mais nous rendons aussi plus difficile notre relation à toi Seigneur. La colère nous empêche de prier, d’entrer paisiblement dans notre intériorité pour entrer en communion avec toi. Voilà pourquoi tu nous invites à chercher le pardon et la réconciliation avec notre frère avant de te présenter notre offrande sur l’autel. Seigneur Jésus accompagne moi sur ce chemin difficile du pardon et de la réconciliation. Aide-moi à reconnaitre ma colère et non pas la refouler pour que je puisse te la donner pour en être libéré. Donne-moi la grâce de pardonner ceux qui m’ont offensé et de demander à mon tour pardon pour ce qui a pu être de ma part dans le conflit