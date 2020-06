Mt 5, 27-32 - Françoise Brian

Avez-vous remarqué avec quelle autorité, et même quelle audace Jésus s’adresse ici à ses disciples ? Il se place ici au même degré d’autorité que Moïse lui-même, et même au-dessus. En effet lorsqu’il dit « vous avez appris » il veut signifier l’enseignement que les juifs ont reçu de leurs rabbins dans les synagogues, et les paroles qu’il cite ensuite « Tu ne commettras pas d’adultère » ou plus loin « si quelqu’un renvoie sa femme… » sont les paroles même de la Loi. On sait que la tradition juive attribue à Moïse lui-même la rédaction de l’ensemble des cinq premiers livres de la Bible qui constituent cette Loi. Après ces citations, Jésus ose dire « Eh bien moi je vous dis … » et donner sa propre lecture de la loi. Or en quoi consiste l’interprétation qu’il propose? Il va à la fois intérioriser les préceptes et les radicaliser. Pour faire la volonté de Dieu, il ne s’agit donc pas de s’en tenir étroitement au texte de la loi, mais d’en inscrire l’esprit dans son cœur et dans ses actes, en poussant cette loi jusqu’à ses ultimes conséquences : ne pas se contenter d’un respect tout extérieur, mais accueillir sans aucune limite les exigences du commandement divin. En d’autres termes, adopter l’attitude opposée de celle des Pharisiens qui observent scrupuleusement la Loi sans avoir placé l’amour de Dieu et des frères au centre de leur vie. Mais pour nous chrétiens d’aujourd’hui que signifie concrètement cet appel de Jésus ? Il me vient en tête deux vers de Molière dans sa pièce intitulée le Misanthrope : à propos d’une dévote qui veut faire la leçon à tout le monde, il fait dire à l’un de ses personnages : « elle est à bien prier exacte au dernier point / mais elle bat ses gens et ne les paie point ». Voilà exactement ce que dénonce Jésus : ne pas mettre ses actes en cohérence avec sa pratique religieuse ! Prier et ne pas respecter les droits d’autrui. Interpréter les obligations de manière à ne rien déranger dans son confort de vie et se donner ainsi bonne conscience. La bonne conscience c’est l’équivalent de la mauvaise foi ! Seigneur fais que je ressemble au publicain de la parabole qui se reconnaît humblement pécheur et que je ne cherche pas à parader comme le pharisien.