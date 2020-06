Mt 5, 33-37 - Françoise Brian

La parole de Jésus est tranchante : elle correspond bien ici à ce que la lettre aux Hébreux dit de la parole de Dieu : Vivante est la parole de Dieu, efficace et plus incisive qu’un glaive à deux tranchants, elle pénètre jusqu’au point de division de l’âme et de l’esprit, des articulations et des moelles, elle peut juger les sentiments et les pensées du cœur. Telle est ici la parole de Jésus. Elle refuse tout faux-fuyant et nous bouscule. Car ce que Jésus nous demande c’est que notre propre parole humaine soit aussi percutante que la parole de Dieu, Qu’elle soit tellement vraie, tellement en accord avec tout notre être, qu’elle devienne vivante et efficace comme la parole divine. Jésus nous appelle à respecter la dignité de la parole humaine en refusant de la défigurer dans le mensonge, de dissimuler son manque d’authenticité en la gonflant de serments qui ne font qu’en révéler la faiblesse : que votre oui soit oui si c’est oui et non si c’est non ! Car si l’homme a été créé à l’image de Dieu, sa parole est elle aussi à l’image de celle de Dieu. Elle doit faire ce qu’elle dit ! Lorsque je promets quelque chose, je m’engage à accomplir cette promesse, et si je ne le fais pas ma parole est une trahison. Même lorsque je raconte quelque chose que j’ai vécu, je m’engage implicitement à ce que je raconte soit la vérité ; sinon ma parole est mensonge et le mensonge fait que plus aucune relation ne peut se fonder sur la confiance. Or sans confiance mutuelle, il n’y a plus de vie familiale, de vie sociale possible. On le voit bien dans le problème que pose la défiance actuelle vis-à-vis de la parole politique ou médiatique. Jésus nous invite à avoir un profond respect de la parole, de la nôtre et de celle d’autrui, car la Parole donnée, la parole échangée fonde l’humanité et fonde aussi nos rapports à Dieu. C’est pourquoi Dieu même est Parole et le Christ est la parole de Dieu faite homme. Nous sommes des êtres de parole et respecter la droiture de la parole c’est respecter ce qu’il y a de plus fondamental en nous, dans notre rapport aux autres et dans notre rapport à Dieu. Fais Seigneur que mon oui soit oui, en toutes circonstances !