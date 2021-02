Mt 5, 43-48 - Père Richard Tardiff

Seigneur Jésus dans l’Evangile d’aujourd’hui tu portes le commandement de l’amour à son ultime conséquence. Tu nous invites à aimer même nos ennemis ! Une Parole qui n’est pas facile pour nous d’accueillir mais qui nous laisse entrevoir l’importance et les bienfaits du pardon. Pardonner ce n’est pas oublier le mal qui nous a été fait. Ce n’est pas non plus nier, ni minimiser ni minorer le mal que nous avons subi. Il ne peut y avoir un pardon vrai sans faire face à la vérité. Ça ne veut pas forcement dire de reprendre la relation comme avant surtout si la personne n’a toujours pas renoncé à nous faire du mal. Au moment d’entreprendre le chemin du pardon le premier est de cesser les gestes offensants et de renoncer à se venger. Il est important de prendre le temps de reconnaitre sa blessure et la partager avec quelqu’un pour ne pas l’embouteiller. Faire le deuil de ce que l’on a perdu dans l’offense reçue nous fera aussi beaucoup de bien. Il y aussi l’étape de l’acceptation de sa colère et de son envie de se venger sans toutefois y céder pour l’apaiser. Nous serons alors prêts à tenter de comprendre notre offenseur en voyant ce qu’il y a de tordu, fragile et blessé en lui et qui a besoin d’être soigné et redressé. Tu nous invites à prier pour ceux qui nous persécutent afin que tu puisses les redresser. « Aimez vos ennemis, et priez pour ceux qui vous persécutent, afin d’être vraiment les fils de votre Père qui est aux cieux ; car il fait lever son soleil sur les méchants et sur les bons. » Mais en fin de compte le pardon est une grâce à te demander Seigneur dans la prière car sans toi nous ne pourrons pas toujours y arriver. Aimer ceux qui nous aiment c’est facile. Mais aimer ceux qui ne nous aiment pas ce n’est pas du tout facile, pourtant, c’est la marque du vrai chrétien. Aimer ceux qui nous font du mal n’est pas une question de chercher une amitié ou une relation particulière avec eux mais c’est avant tout de cheminer vers le pardon vis-à-vis d’eux et arriver à ne plus leur vouloir du mal mais au contraire chercher leur bien en priant pour leur redressement avec l’aide du Seigneur. Seigneur Jésus aide nous à parcourir ce chemin de pardon qui n’est pas facile à suivre ! Avec que mes forces humaines je n’y arriverai pas mais avec ton aide Jésus je peux y arriver.