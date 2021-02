Mt 6, 1-6.16-18 - Sylvain de Rességuier, diacre

Nous entrons aujourd’hui dans le temps du carême.

Quarante jours pour nous préparer à la Joie du matin de Pâques.

Quarante jours pour nous remettre au diapason du Père.

Quarante jours enfin pour consentir au lieu secret de nos vies

Car le Christ ce matin attire notre attention sur ce lieu du secret, il nous révèle que chacune de nos actions a des conséquences dans ce lieu dont on ne sait rien, ce lieu où se tient le Père.

Nous n’aimons pas beaucoup les secrets.

Nous passons notre vie à rêver la transparence, à vouloir « faire la lumière » sur nous-même, à « mieux nous connaître » nous-même… les rayons « développement personnel » de nos librairies débordent de guides pour nous aider dans cette tâche.

Peut-être que ce temps de carême n’est pas le temps du « développement personnel », mais bien le temps du « développement des Fils »

Oui, chacun de nous porte au plus profond de lui-même un lieu du secret qu’il est inutile de vouloir percer, un lieu qui échappe à notre regard car c’est le lieu du regard du Père.

Par l’aumône, la prière et le jeûne, nous ne faisons pas des exercices de piété individuels, nous élargissons en nous le lieu secret du Père.

Et comme ce Père est « notre » Père, nous retrouvons aussi notre part commune, celle qui nous met en lien, celle qui nous construit en Frères… dans le secret

La liturgie a fait le choix étrange de retirer du texte de l’évangile la prière du Notre Père, peut-être pour mieux nous aider à tisser le lien entre aumône, prière et jeûne… elle est pourtant le cœur du réacteur…

Redisons ce matin les mots du Notre Père comme s’ils nous étaient donnés pour la première fois.

Seigneur, fais-nous entrer dans ce temps de carême, tout éblouis de ta présence en nous et entre nous. Qu’en te reconnaissant comme Père, nous soyons restaurés comme frères.