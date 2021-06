Mt 6, 19-23 - Père Frédéric-Marie Lauroua

« Ne vous faites pas de trésors sur la terre »…. « si ton œil est limpide, ton corps tout entier sera dans la lumière » A première vue il n’est pas si évident de voir un lien entre ces deux parties de l’évangile de ce jour. On pourrait penser qu’ils traitent bien de deux choses différentes, car une chose est l’invitation au détachement et une autre est de soigner la façon dont tu considères le monde qui t’entoure. A travers l’analogie de l’œil et de la vue on peut penser que Jésus nous parle du regard de l’âme, de la façon dont nous regardons le monde avec le regard de l’esprit, la façon dont nous le jugeons. Et il semble bien qu’il en soit ainsi, la façon dont je juge le monde, les autres et moi-même conditionnera la façon dont mon âme trouvera la lumière de la sagesse ou les ténèbres de l’ignorance. Prenons dès lors garde à ne pas nous attacher aux choses terrestres qui passent, et soyons attentifs à nos jugements qui peuvent être source de lumière ou de ténèbres en nous. Mais est-ce vraiment tout ? A y bien regarder les deux textes s’appellent et une parole clé nous ouvre le lien implicite entre les deux mises en garde : « Car là où est ton trésor, là aussi sera ton cœur. ». Là où est ce que je chéris le plus mon cœur se tient par le désir. Mais quel lien avec l’œil qui doit rester limpide ? C’est que là où est ton trésor là se porte naturellement ton œil ! La direction de ton regard dévoilera l’objet de ton désir et tu commenceras à mieux voir en toi. Mais en un autre sens, convertit ton regard, tourne le ailleurs et tu découvriras peut-être un trésor plus grand auquel ton cœur alors s’attachera ! Pour juger d’un trésor tu as un bon critère, te met-il dans la lumière ou les ténèbres ? De ce que tu regardes tu reçois la lumière, et vers où tu regardes te porteront tes pas. Bienheureux es-tu alors si ton trésor est celui de la Foi par laquelle se donne à toi Dieu et sa lumière, Bienheureux es tu si ton trésor est celui de la Charité par laquelle ton cœur est attaché à Dieu qui ne passe pas.