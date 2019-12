Mt 7, 21.24-27 Catherine Ploquin et Maguelone Docquier

Que faut-il faire pour entrer dans le Royaume des cieux ?



Jésus répond : « Il ne suffit pas de me dire « Seigneur, Seigneur ».

Il ne suffit pas de prier.

« C’est en faisant la volonté de mon Père qui est aux cieux. »

Ecouter la parole et la mettre en pratique. Etre à l’écoute, centré sur le Christ, et à sa suite agir, comme lui, avec lui.



Jésus nous propose une parabole pour éclairer cela. L’attitude de l’homme prévoyant et celle de l’homme insensé. Tous les deux construisent une maison. Nous pouvons penser que chacun a mis beaucoup d’énergie pour la construire.

Vient le moment des intempéries, de la pluie, de la tempête.

Pour celui qui a bâti sur du roc, la maison tient bon.



Chacun de nous, essayons de bâtir, de construire notre vie. Chacun de nous, nous passons par des intempéries, des moments de tempête, d’épreuves.

Sur quoi bâtissons-nous notre maison ? Sur quoi, sur qui nous appuyons nous ?

Comment faisons-nous la volonté du Père ?

Prenons nous le temps de l’écouter et de mettre ensuite en pratique les paroles qu’il nous adresse ?

De l’écouter dans la prière, une prière qui change nos vies, qui l’oriente ?





Sois Seigneur le roc sur lequel je m’appuie, sur lequel je construis ma vie.

Fais que je sois à l’écoute de ta parole. Que j’entende ta volonté, ton désir pour moi, pour les autres.

Et que ce soit cela qui conduise ma vie, qui soit le fondement de ce que je vis, de ce que je fais.

Que ce temps de l’avent m’aide à me réorienter vers toi, à fonder ma vie sur toi.