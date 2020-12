Mt 7, 21.24-27 - Marie-Claude Pickel, Fraternité Ch. de Foucauld

Le Seigneur commence par nous dire que l'on ne peut entrer dans son Royaume qu'en faisant la volonté de son Père. Mais La Volonté de son Père, ne va pas de soi « Que Ta Volonté soit faite » dit-on dans le Notre Père. Sachons écouter les écritures, en particulier les Evangiles ; sachons écouter Jésus et l'Esprit Saint dans nos prières silencieuses, Dieu parle dans le silence ; Jacques nous dit chap. 1/22 soyez les réalisateurs de la Parole, pas seulement des auditeurs. C'est ainsi que l'on pourra construire notre vie sur le ROC. La construction ne peut tenir que grâce à la Miséricorde du Seigneur, à la Confiance que nous lui accordons. Luc au chapitre 6 nous dit que l'homme a creusé, creusé avant de poser la première pierre de sa maison sur le Roc. Oui, notre foi a besoin d'être creusée.

Elle a besoin d'être priée comme le fit Jésus lorsqu'il priait toute la nuit son Père avant de choisir ses 12 apôtres. Nous le voyons prier aussi au soir de sa Passion.

Si Jésus FILS DE DIEU, prie ainsi, nous aussi devons être assidue et suppliant, sachant aussi remercier le Seigneur.

Charles de Foucauld, vit au désert, en permanence, tourné vers le Seigneur, dans le silence. Jésus nous parle de notre foi, dans cette parabole ; notre foi est-elle solide comme un ROC, ou bien fragile comme le sable subissant les intempéries de chaque rencontre, de chaque choc de notre quotidien ?

N'hésitons pas à demander pardon de notre fragilité. Ecoutons le Pape François : « Dieu est plus grand que ce que nous pouvons imaginer.... Il va au-delà de tous les péchés que notre conscience peut nous reprocher. C'est un amour sans limite et qui n'a pas de frontière » Amen