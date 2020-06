Mt 8, 23-27 - Catherine Ploquin

Jésus monte dans la barque avec ses disciples, il m’embarque dans sa barque, il me demande de le suivre.

Comme les disciples je peux rêver de rester bien tranquille avec Jésus, dans l’intimité … Tranquille … Mais avec Jésus, la tranquillité est de courte durée !



Survient une grande tempête. Les disciples ont peur, ils se pensent perdus. Non, ce n’était pas pour cela qu’ils étaient partis.

Et Jésus qui dort. Il dort alors que tout semble perdu. Déconcertant ! Ils avaient pourtant confiance en lui ! Mais, là !

Alors ils réveillent Jésus, ils lui crient leur peur



Et nous quels sont les tempêtes que nous affrontons ? Les vagues qui parfois nous submergent. De quoi avons-nous peur ? Nous pouvons peut-être plus particulièrement relire cette période : nos troubles, nos incertitudes, voire nos peurs, nos doutes …. Quand nous sommes nous sentis abandonnés ?

Nous pouvons aussi repenser aux questions que nous nous posons parfois. Ce peut être par exemple, pourquoi cette injustice, ce mal, pourquoi Dieu n’intervient-il pas comme nous le souhaiterions ? … mais il y a bien d’autres questions …



Peut-être comme les disciples, avons-nous crié « Seigneur, sauve nous ! Nous sommes perdus ».



Regardons Jésus. Il menace les vents et la mer. Il est plus fort que les forces du mal, lui qui va vaincre la mort.

Ecoutons-le, il s’adresse à ses disciples, il s’adresse à nous : « Pourquoi êtes-vous si craintifs, hommes de peu de foi ?»



Augmente ma foi Seigneur.

Donne-moi d’avoir confiance en toi. De ne pas avoir peur du présent, de ne pas avoir peur de l’avenir.

Je te confie tout ce qui m’agite. Tu es avec moi au milieu des tempêtes. Même quand je te pense loin, endormi, tu es avec moi.

Merci