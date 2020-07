Mt 9, 14-17 - Catherine Ploquin

Jésus, ses disciples, posent question par leur comportement inhabituel.

Ils mangent, ils boivent. Aucune apparence austère, ou trop pieuse.

Même les disciples de Jean le Baptiste ne comprennent pas :

« Pourquoi alors que nous et les pharisiens nous jeûnons, tes disciples ne jeûnent-ils pas ? »



Est-ce que parfois je n’ai pas les mêmes questions. Ne suis-je pas choqué parce que les autres ne respectent pas les mêmes règles que moi ? Dans l’Eglise ? Dans le monde ?



Et pourtant ….

Que faut-il faire pour devenir disciples ? Suivre des préceptes ?

N’est-il pas tentant parfois de se satisfaire de l’observation de la loi ?

D’en faire un absolu ?



La réponse de Jésus est tout autre.



« Les invités de la noce pourraient-ils donc être en deuil pendant le temps où l’Epoux est avec eux ?»



Suivre Jésus c’est être au-delà de la pratique, dans une autre logique.

Ne pas manquer une Présence : celle de l’époux qui EST avec les invités à la noce. . Il est là et c’est dans la joie que nous sommes appelés à vivre avec lui, et non coincés dans le respect de la loi.



Jésus continue en prenant des images. Laissons-les retentir en nous.



« Personne ne pose une pièce d’étoffe neuve sur un vieux vêtement ».

« On ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres ;



Nous parlons en ce moment souvent de l’ancien monde, et d’un monde d’après cette crise sanitaire.

Jésus nous invite à la nouveauté, à changer nos comportements, à faire du neuf dans nos vies.

Il nous veut joyeux, pleinement vivants, avec lui. Il nous invite à nous laisser déplacer, à nous rendre libres pour l’accueillir dans nos vies.



Aide-moi Seigneur à t’accueillir avec joie,

Donne-moi de sortir de mes certitudes, de mes habitudes, de mes enfermements.

Pour revêtir l’homme nouveau.

Fais du neuf dans ma vie

Fais-nous vivre de ton Esprit