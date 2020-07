Mt 9, 18-26 - Père Antoine Tingba

Jésus est aux urgences. Au chevet d’une fille. Le Père de la fille vient d’annoncer à Jésus que sa fille est morte. Mais il a confiance. Il a la foi qui lui fait croire que si Jésus impose les mains à sa fille, elle vivra. Sans mot dire, Jésus le suivit et arrive sur le lieu. Qui est-ce que Jésus y trouve ? Des joueurs des flutes. Une foule qui s’agite. Des gens qui se moquent de Lui. Le décor est bien planté.

Jésus n’est pas sourd ni aveugle. Au milieu de vacarme, il a sa façon d’agir. Les bruits ne peuvent le décourager. Les moqueries n’ont pas d’emprise sur lui. Il intervient là où on a besoin de lui. La preuve : La miséricorde de Dieu rencontre la bonne volonté et la foi de ce père qui implore Jésus pour la vie de sa fille. Cette même miséricorde rejoint la main de cette femme malade depuis douze ans, qui parvint seulement à toucher son vêtement. L’une et l’autre, donc les deux femmes sont guéries.

Dans notre vie quotidienne, il y a la maladie, la souffrance, la douleur, l’angoisse… Il y a les bruits qui nous entourent. Les bruits qui étouffent la voix de sans voix. Le monde joue sa musique. Oui, le monde joue ses flûtes. Chacun ne pense qu’à son gain. Tout cela nous bouscule et nous empêche de vivre pleinement, d’être heureux. Ce sont des épreuves réelles.

Jadis, les récits de miracles pouvaient bien émerveiller et entraîner à la foi : aujourd'hui, ils suscitent plutôt le scepticisme, voire des moqueries. Au milieu de tout ceci, Dieu se révèle en Jésus, il se révèle à nous comme amour et puissance de la vie.

Osons avancer avec Jésus sur les champs de bataille où les hommes déchaînent leur violence verbale. Là où la parole de Dieu et la musique du monde s'affrontent avec une dureté implacable.

L’enjeu est de taille : désarmer l'homme violent, le transformer en homme de paix........ Même s'il n'en est qu'un ! Sauver la vie. Et la nouvelle, la bonne nouvelle se répandra dans toute la région.