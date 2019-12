Mt 9, 27-31 Catherine Ploquin et Michel Rumeau

Jésus était en route.

Deux aveugles se mettent à le suivre.

Ils ne voient pas et pourtant se mettent à suivre Jésus.

A le suivre en criant. Cri, expression de leur souffrance.

Mais ils ne sont pas exaucés de suite, Jésus ne s’arrête pas alors ils osent continuer à le suivre, entrer dans une maison à sa suite et l’aborder.

Quelle audace ! quelle simplicité dans leur prière ! quelle confiance ! quelle persévérance !



Je peux me demander comment cette attitude des deux aveugles éclaire ma propre manière de faire, de prier, de m’adresser à Jésus.



« Croyez-vous que je peux faire cela » « Oui Seigneur »

Ils veulent être guéris. Jésus va plus loin. Il les réoriente vers sa propre personne. Croyez-vous que je peux faire cela. Jésus leur demande s’ils ont la foi.

Oui Seigneur

Quel respect de Jésus, qui suscite l’attente, le désir, la foi de l’homme.

Quelle confiance, quelle foi de ces deux hommes.



Et moi, quelle est ma propre réponse à cette question de Jésus ? Crois-tu que je peux te guérir ?



Alors, Jésus les guérit, leurs yeux s’ouvrent.

Et malgré l’interdiction de Jésus, ils vont témoigner, parler de cet homme qui les a guérit.



Et nous ?

Nous sommes invités à aller à la rencontre de Jésus, à nous présenter devant lui, avec nos infirmités, nos aveuglements, tout ce qui en nous est malade.

Et à croire qu’il peut nous guérir. Nous faire retrouver la vue, pour ensuite témoigner, parler de lui autour de nous.



Seigneur pendant ce temps de l’Avent, donne-moi de te rencontrer, de me présenter devant toi comme je suis, d’oser crier vers toi, de reconnaître mes infirmités, et de croire que tu peux me guérir.



Seigneur, nous te confions tous ceux qui n’attendent plus rien, soit parce qu’ils se croient comblés, soit parce qu’ils sont désespérés. Viens à leur rencontre.