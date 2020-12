Mt 9, 27-31 - Petite soeur Françoise, Petites soeurs de Jésus

Jésus, préalablement à son acte de guérison, demande aux deux aveugles, s’ils ont la Foi.

Notre Fr. Charles (Ch. De Foucauld), au sujet de ce passage d’Evangile, dit : « Cette Foi n’est pas précisément la certitude de recevoir ce qu’on demande, mais la certitude de la puissance et de la bonté infinies, divines, de Jésus qui peut nous guérir et qui certainement le fera sur notre demande, si cela nous est bon.. C’est là ce qu’il faut croire fermement en priant et alors, on est certain d’être exaucé. La Parole de Jésus et Sa bonté nous en donne la certitude la plus absolue. »

Et Fr. Charles de conclure: « Prions donc, prions donc,beaucoup, beaucoup,puisque chaque prière obtient, si nous avons la Foi, des grâces sans nombre pour le prochain et pour nous »

Mais ce passage d’Evangile ne s’arrête pas là et nous voyons que Jésus,- après leur avoir ouvert les yeux- leur dit avec sévérité de ne le dire à personne.

Ils ont appelé Jésus « Fils de David » ont ils perçu que Jésus est le Messie ?

S’ils répandent partout la nouvelle que le Messie est là et qu’Il fait des miracles extraordinaires, cela alimentera la fausse idée qu’on se fait du Messie dans la société juive de l’époque : un Messie qui établit un royaume terrestre. Mais le Royaume de Jésus n’est pas de ce monde. Les guérisons qu’Il fait sont le signe d’ une guérison plus profonde de tout l’être. Il apporte le Salut.

Jésus a exaucé leur demande et cela leur suffit, ils ne tiennent aucun compte de Sa demande à lui, de Son désir, de Sa volonté.

Cela nous interroge : Lorsque nous avons reçu de Jésus ce que nous lui demandions, pensons nous d’abord à Le remercier puis à adhérer d’avantage à Sa Volonté ?