Mt 9, 32-38 - Père Antoine Tingba

Jésus prêche aux foules. Il enseigne dans les synagogues des villes et des villages. Il expulse les démons, il encourage ses disciples à œuvrer pour la moisson. En voilà des occupations et une préoccupation pour Lui. Jésus s’occupe du moment présent mais se préoccupe aussi du moment d’après. Priez donc le maître de la moisson d’envoyer des ouvriers pour sa moisson.

Le disciple doit d'abord prier. C'est la prière qui nous convaincra de notre petitesse, et nous remplira le cœur de compassion. La prière nous persuadera que nous ne sommes que des envoyés.

Face à cet appel à prier, nous ne pouvons que demander à Dieu de mettre son esprit d’amour dans notre cœur pour transfigurer nos capacités fragiles et limitées.

La mission de Jésus, que nous, ses nouveaux disciples, avons charge de poursuivre aujourd'hui, c’est d'annoncer que Dieu a inauguré et continue d'étendre son règne sur la terre.

Mais le disciple aussi doit se rendre compte de la disproportion des effectifs. La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. Si peu de chrétiens s'engagent, si peu comprennent l'obligation de leur baptême ! Pourtant c'est l'heure de moissonner !

Nous avons reçu un trésor et nous avons le devoir de le transmettons, à commencer par les parents qui annoncent l’Évangile à leurs enfants jusqu’aux missionnaires qui partent où Dieu les envoie, dans le seul but de faire connaître ce qu’ils ont eux-mêmes reçu et qui a illuminé leur vie.

La conversions des cœurs ne dépend pas de l’envoyé bien qu’il doit moissonner à temps et à contre-temps. Dieu seul a l'initiative de l'envoi. Le salut du monde est une œuvre divine. La conversion des cœurs, nous la demandons dans une fervente prière, mais en respectant l’action de Dieu qui est patient et ne fait pas violence à la liberté de chacun.

Jésus nous donne la clef, prier pour la conversion, prier pour les vocations car la moisson est abondante, les ouvriers sont toujours peu nombreux.