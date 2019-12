Mt 9, 35-10, 1.5a.6-8 Catherine Ploquin et Monique Kuntz

Jésus, infatigable, parcourt les villes, les villages.

Il proclame l’Evangile du Royaume et guérit toute maladie. L’annonce de la Bonne Nouvelle et la guérison sont indissociables.

Nous pouvons regarder Jésus, nous laisser toucher par son attitude, il est saisi de compassion. Il a de la tendresse pour ces foules qui n’ont plus de guide, qui attendent, qui espèrent.



La moisson est abondante. Jésus associe alors des hommes à sa mission

Il fait venir les douze disciples. Il les connaît bien, il connaît leurs forces et leurs faiblesses. Mais il n’attend pas qu’ils soient parfaits pour leur confier l’annonce du Royaume de Dieu, pour les associer à sa propre mission. Il leur fait confiance. A nous aussi, il fait confiance.



Jésus leur donne le pouvoir. Le pouvoir d’expulser les esprits impurs et de guérir toute maladie. Ils reçoivent sa force pour vaincre le mal. , il leur donne la même autorité sur le mal que celle qu’il a, la même capacité de faire le bien que Lui.



Et il les envoie. Ils ont reçu gratuitement. Ils sont invités à donner gratuitement.

« Allez !! » « Proclamez » « Guérissez »Nous pouvons laisser retentir ces paroles en nous.

« Allez !! » « Proclamez » « Guérissez »



Invitation pour les disciples, invitation aussi peut être pour nous aujourd’hui.



Sur quels chemins Jésus m’envoie-t-il ?

Qu’est-ce que j’ose, là où je suis ?



Seigneur, je te confie mes peurs, mes hésitations.

Aide-moi à partir à la rencontre de ceux qui seront sur ma route dans les jours qui viennent.

Donne-moi d’annoncer la Bonne Nouvelle et de faire le bien autour de moi.



Et aujourd’hui, Seigneur nous te prions plus particulièrement pour tous les missionnaires, ces hommes et ces femmes qui ont quitté leur pays pour aller vivre de ton Evangile, annoncer à tous que le Royaume des cieux est tout proche.