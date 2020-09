Mt 9, 9-13 - Catherine Ploquin

En passant, Jésus voit un homme. En passant …

Un homme assis. Il n’est pas parti écouter Jésus. Il travaille. Et en plus, il collecte les impôts. un publicains, catalogué non fréquentable , connu pour ne pas vivre selon la loi de Moïse.



« Suis-moi » lui dit Jésus. Sans lui demander quoi que ce soit d'autre, sans lui poser de questions. Et l’homme se leva et le suivit.



Peut-être cela rejoint-il mon expérience, ou l’expérience de tel ou tel que je connais …. Un appel, là où je suis, tel que je suis … Je peux prendre le temps de me souvenir ….



Jésus va ensuite chez Mathieu. Il est à sa table avec ses disciples, d’autres publicains, beaucoup de pécheurs.

Un moment convivial, tous sont heureux d’être là avec Jésus. Atmosphère sereine, de paix, … non pas tout à fait ….



Un groupe de spécialistes de la Loi regarde et interpelle, ne s’adressant pas directement à Jésus mais à ses disciples. « Pourquoi votre maître mange-t-il avec les publicains et les pêcheurs ? »

Des hommes zélés pour Dieu …. Et pourtant … que font-ils passer à travers les mots qu'ils emploient et le ton qu'ils prennent ?



Je peux me demander où je me situe ? à table avec Jésus ? Pêcheur mais heureux d’être avec Jésus ?

Ou bien à l’écart, récriminant, ne comprenant pas pourquoi Jésus accueille les pécheurs ?

Peut-être suis-je à la fois l’un et l’autre suivant les moments.



« Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. Je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. »



Merci Seigneur pour ton accueil, ta présence, ta miséricorde

Pardon quand mon regard vers les autres est dur, envahi d’orgueil.

Donne-moi de te suivre avec générosité, comme Mathieu dont nous célébrons la fête aujourd’hui.