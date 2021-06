Mt 9, 9-13 - Père Richard Tardiff

Seigneur Jésus dans l’Evangile d’aujourd’hui tu fais cette belle rencontre avec Mathieu, le collecteur d’impôts. Le pauvre Mathieu n’était pas bien vu par les gens de sa ville. La tâche de collecteur d’impôts n’est pas en soi un métier qui invite à la sympathie. Mais s’ajoutais à cela le fait que Mathieu avait la tendance de temps à autres, comme ses collègues, d’en prendre un peu trop des uns et des autres. Les collecteurs d’impôts de l’époque étaient payés par un prélèvement supplémentaire sur le tarif de l’impôts et cela encourageait parfois des abus. En plus il collectait l’impôt non pas pour son peuple mais pour l’envahisseur romain. Il y a mieux comme carte de visite ! Et pourtant Jésus voit en lui un futur apôtre de son Royaume. Il ne le voit pas tel qu’il était à l’instant à son bureau mais comment il serait un jour transformé par sa Parole et pas sa grâce. C’est là que nous nous rendons compte que Jésus voit beaucoup plus loin que nous ! C’est avec ce même regard que Jésus me regarde aujourd’hui. Il voit mes faiblesses et mon péché mais il voit aussi tout le bien qu’il a déposé en moi et il voit aussi ce que je serai à la fin de mon chemin de foi après avoir été transformé par sa Parole et sa grâce. Quelle chance nous avons d’avoir un tel Seigneur ! Merci Seigneur pour ce regard plein d’espérance que tu poses sur moi aujourd’hui. Tu me dis comme à Mathieu aujourd’hui, « Suis-moi. » Mais pour que ce chemin de conversion et de transformation s’opère progressivement en moi tu as besoin de mon oui et de ma collaboration comme Mathieu qui se leva pour te suivre. Seigneur je veux te donner aujourd’hui mon oui à ce travail que tu veux faire en moi pour que je puisse arriver à ma plénitude en toi. « Ce ne sont pas les gens bien portants qui ont besoin du médecin, mais les malades. En effet, je ne suis pas venu appeler des justes, mais des pécheurs. » Quelle bonne nouvelle pour nous ! Seigneur tu es venu pour nous qui sommes pécheurs. Merci Seigneur !