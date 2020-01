Municipales : croire en l'engagement des élus

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Malgré la défiance, près de 7 personnes sur dix en France considèrent encore que le maire est l’élu qui comprend le mieux nos préoccupations. Grand Angle se joint à l’hebdomadaire Pèlerin pour donner la parole et rencontrer ces hommes et ces femmes qui s’engagent avec passion au service des habitants et de leurs territoires. Maires, adjoints, bénévoles : pourquoi se mobilisent-ils ? Quels sont leurs combats localement et leurs grands défis ? Parmi les enjeux, on retrouve la revitalisation des centres-villes, la question du logement, de la santé environnementale, l'éducation , l'inclusion, les services publics et la qualité de vie.

EMISSION EN PARTENARIAT AVEC PELERIN