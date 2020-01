Municipales, croire à l'engagement des élus

MUNICIPALES : LE TOUR DE FRANCE RCF - À l'occasion des élections municipales, RCF vous invite à un tour de France en partenariat avec l’Association des maires ruraux de France (AMRF). Emploi des jeunes, vivre ensemble, isolement, solidarité, écologie... Qu'est-ce qui préoccupe les habitants des territoires ruraux ? Comment les maires s'efforcent-ils d'y répondre ? De Brioude (Haute-Loire) à Beaucamps-Ligny (Nord), de Signes (Var) à Beaupréau-en-Mauges (Maine-et-Loire), les radios du réseau RCF vous font vivre cinq journées exceptionnelles, de janvier à mars 2020.

Le maire, un élu de proximité

Les élections municipales auront lieu les 15 et 22 mars prochains. Malgré la défiance, près de sept personnes sur 10 en France considèrent encore que le maire est l’élu qui comprend le mieux nos préoccupations. Grand Angle se joint à l’hebdomadaire Le Pèlerin pour donner la parole et rencontrer ces hommes et ces femmes qui s’engagent avec passion au service des habitants et de leurs territoires.



Les défis à relever pour les maires de France

Maires, adjoints, bénévoles : pourquoi se mobilisent-ils ? Quels sont leurs combats localement et leurs grands défis ? Parmi les enjeux, on retrouve la revitalisation des centres-villes, la question du logement, de la santé environnementale, l'éducation , l'inclusion, les services publics et la qualité de vie.

