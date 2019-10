Municipales: quels enjeux locaux ? Une soirée est organisée par le diocèse

Nous sommes toujours au cœur de ce mois d’octobre, mois extraordinaire de la mission et nous continuons notre série de témoignage avec les sœurs missionnaires de l‘Evangile. Vous entendrez le témoignage de Sœur Inès Badela, jeune religieuse originaire de Centrafrique, résidante à Angers depuis début du mois d’octobre. Infirmière, sa mission est d’accompagner ses sœurs missionnaires âgées.



Les élections municipales approchent, ça sera au mois de mars de l’année prochaine. Et pour préparer ces échéances, le service Société et cultures d’Angers organise une soirée d’échanges et de débat sur le thème : les enjeux locaux des prochaines élections municipales. Ça va se passer jeudi 24 octobre à 20h15 au centre spirituel de la Pommeraye sur la commune de Mauges-sur-Loire.