Naître et mourrir : Colloque interdisciplinaire le 4 et 5 février

La naissance a souvent fait l’objet d’une attention particulière, au sein des disciplines regroupées dans le terme générique de sciences humaines et sociales. Cette venue au monde nous entraîne dans l’existence et nous annonce aussi sa fin. Se tenant dans le passage entre l’origine et le commencement, l’humain peut ainsi se dire expert sur la vie et vouloir la maîtriser, au risque que ce désir génère en définitive une angoisse mortifère.

La Bible offre un enseignement riche qui interroge notre consentement à vivre pleinement. Que peut encore annoncer le christianisme à la société d’aujourd’hui ?

Pour apporter des réponses, ce colloque interdisciplinaire sera abordé selon trois approches : par l’anthropologie médicale, la perspective biblique et la pensée contemporaine

