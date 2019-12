Nicolas Carlier, "porté par la force de l’Esprit", après l’ordination diaconale

Nicolas Carlier a été successivement cadre, chef d’entreprise, consultant, chef d’établissement catholique sur le diocèse de Lille, puis directeur diocésain de l’enseignement catholique sur les diocèses de Moulins et de Clermont. Un parcours qui a été accompagné d’une vie familiale et spirituelle riche et l’a amené à être appelé au diaconat permanent.