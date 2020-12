Noël en 1940: que fêtaient les chrétiens? - 09 décembre 2020 à 19:30

Comment, en d'autres périodes troublées les chrétiens fêtaient-ils Noel? au micro de Jean-Marie Richard, Marie-Thérèse Paumier raconte ce que lui ont partagé des personnes âgées qui parlaient avec bonheur de ces noels de leur enfance. ils en sont encore emerveillés... et évoquent, les cadeaux attendus et les chaussures dans la cheminée, la cellule familiale réunie ( mais l'enfant unique se trouvait bien seule!)et la rencontre de la grand-mère et des cousins; et puis la messe de minuit (à 17h en temps de confinement) avec lumières et chants... Mais quel contenu de la foi? En comparant les paroles modifiées de mélodies qui traversent le temps, Marie-Thérèse souligne des accents différents dans la catéchèse de Noel.. allez l'écouter